Европарламент: депутат Ушаков от Латвии «поставил» знак равенства между нацистской Германией и СССР

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25 сентября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Евродепутат, Нил Ушаков и депутат от Латвии Андрис Америкс

На заседании 19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». За данную резолюцию проголосовали 535 депутатов, в том числе экс-мэр Риги, ныне евродепутат, Нил Ушаков и депутат от Латвии Андрис Америкс. Против было 66, а 52 просто воздержались.

Что в данной резолюции? Документ осуждает политику исторического ревизионизма и обеления нацистских коллаборационистов. Но большая часть резолюции посвящена жесткой критике политики СССР перед началом ВОВ.

Европарламент считает, что пакт Молотова-Риббентропа послужил толчком для начала ВОВ, и на Германию, и на СССР возлагается равная ответственность.

Как было уже сказано, евродепутаты должны были голосовать за данную резолюцию. Возмущение у некоторых жителей Латвии вызвал факт голосование экс-лидера партии «Согласие» Нила Ушакова. Бывший градоначальник, который считал, что 9 мая – святой день….проголосовал «за» резолюцию. Как такое возможно?

Комментируют данную ситуацию политики и политолог Латвии. Специально для «Аргументов Недели».

Янис Григалис, политолог: «Большая часть резолюции была посвящена критики СССР перед войной. Тогда все понятно. Вы, что не помните, что происходило со странами Прибалтики перед войной? После пакта Молотова – Риббентропа СССР и Германия «поделили» страны. Латвия, Литва, Эстония были оккупированы СССР. Факт. И почему Ушаков должен был голосовать иначе? Почему? Он сделал правильный выбор».

Олег Буров, мэр Риги: «Простите, но я еще не читал резолюцию. Мне сложно говорить. Я могу только предположить. Чтобы четко работать в ЕП, то нужно привыкнуть и войти в курс дела. Думаю, что резолюция написана не на одной странице. Возможно, что не сориентировались. И такое бывает. Повторяю, мне сложно комментировать то, чего я не видел. Но исходя из ваших слов, если бы мне нужно было голосовать, но я бы не был в чем-то уверен, то просто воздержался. Насколько я знаю, что изменить голосование можно. Но для этого нужно изучать документ. Я привык изучать, а уже потом принимать решение».

Андрей Мамыкин, латвийский политик: «Знаете, есть такое понятие – добро и зло. Я был очень удивлен таким голосованием Нила Ушакова. Насколько я знаю, у Нила Валерьевича немцы расстреляли деда на Кубани, а бабушка бывшего мэра вытащила его из общей могилы, и всегда почитала его и хранила верность. Да и сам Нил Ушаков считал, что 9 мая – святой праздник. Приходил к Памятнику Освободителям и общался с ветеранами. А теперь ставит знак «равенства» между нацистами и освободителями от фашизма. Как так можно? Он не молодой политик, чтобы, например, при голосовании перепутать кнопки. Да и исправить можно было. Он не сделал этого! Страшно то, что он врал своим избирателям. Русскоязычным. Врал ветеранам ВОВ. Страшно, если его взгляды поменялись насчет 9 мая. Как же его дед с небес на него смотрит?»