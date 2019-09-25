Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Государственной ассамблеи Общества Объединённых Наций в Нью-Йорке назвал две причины, мешающие успешному развитию страны.
Зеленский заявил, что первой преградой на пути экономического восстановления государства является внутриполитическая традиция Украины, которая не позволяет осуществить нужные реформы. По его словам, они вызываю резкое сопротивление, сообщили в пресс-службе главы государства "Интерфакс".
Президент добавил, что Киев справится с данной проблемой, но есть более серьёзная преграда - война из - за "российской агрессии".
"Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины провели "краткий контакт" на приёме в честь глав делегаций в Нью - Йорке, который был организован от имени Дональда Трампа.