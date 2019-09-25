Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский назвал "российскую агрессию" преградой на пути развития Украины

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/globallookpress.com
фото: Serg Glovny/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Государственной ассамблеи Общества Объединённых Наций в Нью-Йорке назвал две причины, мешающие успешному развитию страны.

Лавров и Зеленский обсудили отношения между странами в Нью-Йорке

Лавров и Зеленский обсудили отношения между странами в Нью-Йорке

Зеленский заявил, что первой преградой на пути экономического восстановления государства является внутриполитическая традиция Украины, которая не позволяет осуществить нужные реформы. По его словам, они вызываю резкое сопротивление, сообщили в пресс-службе главы государства "Интерфакс".

Президент добавил, что Киев справится с данной проблемой, но есть более серьёзная преграда - война из - за "российской агрессии".

"Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины провели "краткий контакт" на приёме в честь глав делегаций в Нью - Йорке, который был организован от имени Дональда Трампа.

БА

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан