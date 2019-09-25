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25 сентября 2019, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Государственной ассамблеи Общества Объединённых Наций в Нью-Йорке назвал две причины, мешающие успешному развитию страны.

Лавров и Зеленский обсудили отношения между странами в Нью-Йорке

Зеленский заявил, что первой преградой на пути экономического восстановления государства является внутриполитическая традиция Украины, которая не позволяет осуществить нужные реформы. По его словам, они вызываю резкое сопротивление, сообщили в пресс-службе главы государства "Интерфакс".

Президент добавил, что Киев справится с данной проблемой, но есть более серьёзная преграда - война из - за "российской агрессии".

"Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины провели "краткий контакт" на приёме в честь глав делегаций в Нью - Йорке, который был организован от имени Дональда Трампа.