МИД Эстонии: Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал почти на 50 лет

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25 сентября 2019, 08:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

МИД Эстонии решительно не согласен с высказыванием МИД РФ о том, что Советский Союз освободил Эстонскую Республику от нацистской Германии.

В заявлении МИД Эстонии говорится следующие: «Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала, как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима».

Также МИД Эстонии осуждает попытки МИД РФ оправдать пакт Молотова-Риббентропа.

Но ветераны ВОВ, которые проживают в Эстонии, сражавшиеся на стороне СССР отмечают 22 сентября, как день освобождения Таллина от фашистских захватчиков.