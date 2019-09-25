СМИ рассказали, как Зеленский пытался дважды извиниться перед Кадыровым

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25 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский, возглавлявший в 2014 году студию "Квартал 95", пытался принести свои извинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову через представителей МВД Украины.

"Зеленский обратился за помощью к Владимиру Евдокимову, который занимал тогда пост замминистра внутренних дел Украины. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского Юрием Ериняком. Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым в итоге беседовал Зеленский", - сообщает URA.RU со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что на тот момент украинский лидер якобы опасался за свою жизнь.

Однако Зеленский отказался ехать на личную встречу с Кадыровым и "улаживать конфликт" отправился Ериняк. Известно, что после его возвращения на Украину у главы государства загорелся автомобиль.

Автор издания отмечает, что в апреле текущего года Зеленский снова извинился перед Кадыровым за кадры ,которые использовались в юмористической передаче, где глава Чечни плачет после молитвы. Сам президент Украины заявил, что ему пришлось пересмотреть ток-шоу для подтверждения информации.