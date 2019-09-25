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25 сентября 2019, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал об экономических возможностях, которые открывает перед Киевом "плохая Россия". Однако, по его мнению, в Европе эти возможности теряются.

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"Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу - вдвое сократила разрешения [на перевозки] - из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит", - передаёт его слова РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Экс-министр отметил, что Украине не стоит развешивать ярлыки на своих соседей, а воспользоваться доступными привилегиями.