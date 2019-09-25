Лавров и Зеленский обсудили отношения между странами в Нью-Йорке

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25 сентября 2019, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел России и президент Украины Владимир Зеленский провели короткий диалог в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН. Отмечается, что разговор был вполне деловой.

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

"Состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ", - сообщил дипломатический источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, встреча состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени американского лидера Дональда Трампа.

"Они [Лавров и Зеленский] обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе Генассамблеи ООН заявил, что Америка не хочет нести основную нагрузку по выделению финансовой помощи Украине. По его словам, оказывать помощь Киеву должен ЕС.