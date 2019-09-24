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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Великобритании проведут испытания водородного самолета

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство транспорта Великобритании выделило финансирование в размере 2,7 миллиона фунтов стерлингов на проведение испытаний водородного самолета. Об этом сообщает Flightglobal.

ZeroAvia строит водородный самолет в рамках проекта HyFlyer, учредителем которого и является Министерство транспорта Великобритании. Планируется, что самолет-демонстратор сможет перевозить до шести пассажиров.

Водородной установкой оборудовали самолет Piper PA-46. Предполагается, что данная инициатива позволит создать безопасный для окружающей среды воздушный транспорт, который будет являться прототипом "транспорта будущего".

Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок. Последние станет возможным устанавливать на пассажирских судах суммарной вместимостью от 10 до 22 человек.

АС

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