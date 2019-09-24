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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Возможный сценарий будущего распада украинского государства раскрыли на Западе

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Inna Borodayeva / globallookpress.com
фото: Inna Borodayeva / globallookpress.com

Эксперты из Соединенных Штатов и Европы разрабатывают различные модели распада украинского государства. Об этом говорится в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.

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Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», среди представленных западными аналитиками вариантов особое место занимает сценарий, при котором всем регионам Украины предоставят обещанный ранее Донбассу особый статус, предполагающий передачу ресурсов и денег на места, а также возможность самостоятельного выбора своей культурной и языковой политики. Это неминуемо приведет к развалу страны, отмечается в процитированном посте.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский определил единственный фактор, который сдерживает соседнее государство от дезинтеграции.

 

ДЦ

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