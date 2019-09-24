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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, чем на самом деле продиктовано желание украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса.

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Согласно точке зрения Царева, прекращение войны для Зеленского не является самоцелью. По словам экс-спикера, главная задача главы государства – провести в стране масштабную приватизацию. «Команда Зеленского хочет продать Украину подороже», в случае продолжения боевых действий сделать это не удастся, процитировало Царева интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев заявил о намерении украинского лидера стать диктатором.

 

ДЦ

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