Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

//В мире 13+

24 сентября 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, чем на самом деле продиктовано желание украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса.

Согласно точке зрения Царева, прекращение войны для Зеленского не является самоцелью. По словам экс-спикера, главная задача главы государства – провести в стране масштабную приватизацию. «Команда Зеленского хочет продать Украину подороже», в случае продолжения боевых действий сделать это не удастся, процитировало Царева интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев заявил о намерении украинского лидера стать диктатором.