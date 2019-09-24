Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и несколько других сенаторов не получили визу США вовремя, вследствие чего они не смогут принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН.