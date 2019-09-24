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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Blinkcatcher/blickwinkel
фото: Blinkcatcher/blickwinkel
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.
 
Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

 
Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и несколько других сенаторов не получили визу США вовремя, вследствие чего они не смогут принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН.
ЕТ

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Как сейчас живут в Сирии

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В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

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