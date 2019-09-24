В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Меган для мероприятия в Кейптауне

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24 сентября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: PPE/face to face

Накануне британский принц Гарри, его супруга Меган и их сын Арчи прибыли в Африку. В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Сассекской, которое она выбрала для мероприятия в Кейптауне.

Герцогиня и ее супруг посетили трущобный район – поселок Ньянга. Меган прибыла в населенный пункт в черно-белом платье, фасон которого напоминал халат. Наряд подчеркивал декольте жены принца Гарри, а разрез снизу открывал ее ноги. Образ женщина дополнила эспадрильями на высокой платформе.

Многие пользователи сети сочли наряд Меган слишком откровенным – подобное декольте вряд ли одобрила королева Елизавете II. Кроме того, некоторые раскритиковали фигуру молодой матери и заметили, что ей не следовало выбирать фасон, акцентирующий внимание на талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan (@_duchess_of_sussex)23 Сен 2019 в 4:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan (@_duchess_of_sussex)23 Сен 2019 в 4:37 PDT