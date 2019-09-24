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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.
 
Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

 
Соответствующую информацию предоставил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает сегодня РИА "Новости".
 
Ранее сегодня стало известно, что десяти членам Совета Федерации, которые входили в состав делегации от РФ для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, не выдали вовремя визы, вследствие чего они не могут вылететь в Нью-Йорк.
ЕТ

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