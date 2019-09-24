Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Соответствующую информацию предоставил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает сегодня РИА "Новости"