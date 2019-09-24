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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com
фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

Аналитик допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией

Аналитик допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией

Как отметил Волкер на видео, размещенном на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона, бывшая советская республика притянет, как магнит, «оккупированные территории», если ей удастся стать успешным государством.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный аналитик Александр Жилин допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией.

 

ДЦ

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В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

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