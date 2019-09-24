В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

//В мире 13+

24 сентября 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

Как отметил Волкер на видео, размещенном на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона, бывшая советская республика притянет, как магнит, «оккупированные территории», если ей удастся стать успешным государством.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный аналитик Александр Жилин допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией.