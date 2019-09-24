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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

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Толстой убежден, что случившееся является нарушением международных обязательств, которые Вашингтон взял на себя, подписав соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. По мнению вице-спикера Госдумы, ответ Москвы должен быть максимально жестким, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы, вследствие чего не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

 

ЕТ

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