Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

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24 сентября 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

Толстой убежден, что случившееся является нарушением международных обязательств, которые Вашингтон взял на себя, подписав соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. По мнению вице-спикера Госдумы, ответ Москвы должен быть максимально жестким, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы, вследствие чего не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.