Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

//В мире 13+

24 сентября 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего душевного состояния. Итак, данный период времени несет перемены. Но как «поймать за хвост» позитивные перемены? Специально для «Аргументов Недели» об изменениях рассказывает популярный латвийский астропсихолог Маргарита Андреевская.

«Да, данный период времени, учитывая все астрологические аспекты, связан с устранением препятствий и обретением ясного видения, через успокоение, паузу.

Что говорится в минуты напряжения, волнения, переживаний? «Успокойся!»

А как успокоится, когда страсти кипят, ум мечется, эмоциональные реакции на неприятное зашкаливают. Есть много практик и прекрасных специалистов, которые профессионально знают свое дело для выравнивания психологического состояния, физики, энергии, эмоций, для того, чтобы начать думать спокойно, уравновешенно, адекватно, справедливо, мудро, чтобы правильно поступить в ситуации.

В помощь массаж, хатха-йога, спортивные тренировки – довести себя до изнеможения – нет, нет, а сил не будет. Пусто. Успокоился. Неспешная пешая прогулка – медитация, духовные практики, практики цигун и многое другое – согласно вашему отклику. Следить за дыханием – ключ выравнивания энергии.

Энергия гармонично протекает, ум начинает продуктивно работать, эмоции успокаиваются. Проявляется беспристрастность и это не безразличие, а спокойным ум – это неравнодушие. Ум ищет суть, чтобы понять, принять, разобраться, не цепляться, отпустить.

В таком состоянии мы понимаем: «Не за что мне это», хотя и такое бывает, а «для чего мне это надо?»

Наше состояние – это наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли.

Все просто. Мы же знаем, как на практике негативное мышление лишает энергии. Да, сначала может прийти паника или возбужденная активность: «Я вам покажу!», но если она направлена не в то русло – потеря энергии, разочарование и пр. И наоборот, позитивный настрой – подъем энергии, радость, все получается! Потому что все правильно! Это время – время баланса, работа со своим энергетическим состоянием. А это наше здоровье. Как говорят? В здоровом теле – здоровый дух!

Как говорил Альберт Эйнштейн: «Все в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша частота. Это не философия. Это – физика».

Итак, с 23 сентября до 4 октября нужно собраться с духом и оставить за порогом все то, что хотели, но не получили, и взять, принять то, что есть, даже если вы не знаете, что с этим пока делать.

С 5 октября по 19 ноября – период завершения двухгодичного цикла (события 2017года), который направит вас в Новое!

И главное! Никогда не теряйте терпения – это ключ, открывающий все двери! Удачи!