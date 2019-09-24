Землетрясение произошло у берегов Греции

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы США (USGS).

К настоящему моменту информации о возможных жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.