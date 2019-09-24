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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Землетрясение произошло у берегов Греции

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы США (USGS).
 
Подземные толчки были зафиксированы в 07.48 по времени UTC (10.48 по Москве). Эпицентр землетрясения, по словам специалистов, располагался в 91 километре к юго-востоку от общины Макри-Ялос. Его очаг находился на глубине 6,1 километра, передает РИА "Новости".
 
К настоящему моменту информации о возможных жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
ЕТ

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