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Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

24 сентября 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

Косачев отметил, что американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, которые должны были сегодня вылететь в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА Организации Объединенных Наций, передает ТАСС. По словам сенатора, это возмутительная акция, которая не имеет никаких объяснений и оправданий.

Подчеркивается, что в общей сложности 10 членов российской делегации не получили визу. Константин Косачев уточнил, что документы в настоящий момент находятся в посольстве Соединенных Штатов Америки.

ЕТ

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