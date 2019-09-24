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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

24 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serhii Hudak / globallookpress.com
фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Аналитик допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией

Аналитик допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией

По словам аналитика, принявшего участие в одной из программ канала «ТВ Центр», «единственное, на чем держится Украина в ее нынешних границах» - это стремление властей РФ придерживаться мирного сценария в отношениях с соседней страной.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Жилин в разговоре с журналистами допустил организацию украинской стороной конфликта на границе с Россией.

 

ДЦ

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