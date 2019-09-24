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В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

24 сентября 2019, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

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Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Ранее Герман заявила, что украинский президент Владимир Зеленский назначил главой МИД Украины Вадима Пристайко, который, по ее мнению, не тот человек, с которым хотела бы разговаривать Москва.

В беседе с RT Тимофеева отметила, что Герман является одним из крупных функционеров Партии регионов. Ее комментарий следует рассматривать на фоне понимания тех процессов, которые в течение последних 10—15 лет развивались на Украине. Сенатор также допустила, что "багаж", наработанный Вадимом Пристайко, может давать для подобных комментариев все основания.

ЕТ

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