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Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате"

24 сентября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Starostenko/Xinhua
фото: Starostenko/Xinhua
Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате". Глава Украины подчеркнул, что ждет от этого мероприятия решения о сроках завершения конфликта в Донбассе.
 
Зеленский выразил надежду на то, что встреча в "нормандском формате" состоится уже в ближайшем будущем. Политик ожидает, что переговоры, в рамках которых будут обсуждаться конкретные вопросы, окажутся сложными, передает во вторник, 24 сентября, РИА "Новости".
 
В пресс-службе украинского лидера уточнили, что Владимир Зеленский настроен выйти с этой встречи с определенными результатами.
ЕТ

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