Иран: Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери во вторник, 24 сентября, сделал важное заявление. По его словам, Тегеран способен ответить абсолютно на любую агрессию.

Багери подчеркнул, что если Соединенные Штаты Америки или Израиль предпримут какие-либо действия в отношении Ирана, то получат решительный ответ. Как уточняет информационное агентство Fars, результатом агрессии против Тегерана может быть только поражение и плен.

Отметим, что данное заявление прозвучало на фоне обострения ирано-американских отношений, которое связано с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Тегеран категорически отрицает свою причастность к случившемуся.