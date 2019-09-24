Аналитик допустил организацию Украиной боевых действий на границе с Россией

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24 сентября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Maxym Marusenko / globallookpress.com

Киев может в любой момент спровоцировать боевые действия на границе с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал отечественный эксперт Александр Жилин.

По словам аналитика, ставшего собеседником издания kp.ru, украинская сторона может организовать конфликт на рубежах Ростовской области. В этом случае, как спрогнозировал Жилин, «задымится юг России».

Ранее во вторник сообщалось, что на Украине назвали два условия «возвращения» Крыма в течение трех лет. По данному вопросу высказался Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки соседнего государства.