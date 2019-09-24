Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека ранены

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24 сентября 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В минувший понедельник, 23 сентября, на Гаити случилось беспрецедентное происшествие. Согласно последней информации, сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу по людям и ранил двух человек.

После инцидента в больницу были доставлены фотокорреспондент агентства Associated Press Дью-Налио Чери и сотрудник аппарата парламента Леон Лебланк, передает kp.ru.

Установлено, что стрельба была открыта у здания верхней палаты парламента Гаити перед началом голосования по кандидатуре премьер-министра страны Фрица Уильяма Мишеля. Сенатор Ральф Фетьер утверждает, что применил оружие для защиты от демонстрантов, которые ворвались в здание, уточняет местное издание Haiti Libre.