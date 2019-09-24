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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Трамп пообещал не применять силу в отношении КНДР

24 сентября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: NEWSIS/Xinhua
фото: NEWSIS/Xinhua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал обещание не использовать военную силу в отношении Северной Кореи с целью вынудить руководство КНДР отказаться от ядерной программы. 

Об этом Трамп сообщил журналистам перед встречей с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке. По словам американского лидера, Вашингтон и Пхеньян хорошо ладят, а для силовых действий со стороны США в настоящий момент причин нет, передает kp.ru.

Трамп не исключил, что в будущем американской стороне удастся заключить сделку с руководством КНДР. Президент Соединенных Штатов добавил, что Ким Чен Ын "держит слово", данное по темам, которые они ранее обсуждали.

ЕТ

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