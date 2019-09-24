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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Киевский генерал-разведчик назвал условия «возвращения» Крыма Украине за три года

24 сентября 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Киевская власть сможет «вернуть» Крым за два-три года в случае выполнения ряда условий. Соответствующее заявление сделал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины.

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Слова генерала приведены в публикации, которая появилась на канале «Регион Крым» в «Яндекс. Дзен». По мнению Маломужа, Украина восстановит контроль над полуостровом, если сделает мощный экономический рывок, а социально-экономическая обстановка в России будет «дестабилизирована».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине озвучили разгром армии страны в случае войны с РФ. По данному вопросу высказался эксперт Николай Белесков.

 

ДЦ

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