Киевский генерал-разведчик назвал условия «возвращения» Крыма Украине за три года

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24 сентября 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Киевская власть сможет «вернуть» Крым за два-три года в случае выполнения ряда условий. Соответствующее заявление сделал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Слова генерала приведены в публикации, которая появилась на канале «Регион Крым» в «Яндекс. Дзен». По мнению Маломужа, Украина восстановит контроль над полуостровом, если сделает мощный экономический рывок, а социально-экономическая обстановка в России будет «дестабилизирована».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине озвучили разгром армии страны в случае войны с РФ. По данному вопросу высказался эксперт Николай Белесков.