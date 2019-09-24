СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

Источники утверждают, что Трамп распорядился временно блокировать выделение примерно 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.