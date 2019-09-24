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СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

24 сентября 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: White House/via Globallookpress.com
фото: White House/via Globallookpress.com
СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.
 
Источники утверждают, что Трамп распорядился временно блокировать выделение примерно 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.
 
Как уточняет газета Washington Post, причиной данного решения стали "опасения" американского лидера по поводу необходимости выделения средств, и он хотел тщательно рассмотреть вопрос о том, имеет ли смысл тратить эти деньги. Более того, по словам одного из чиновников, на решение лидера США повлияла информация о "большом количестве коррупции на Украине".
ЕТ

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