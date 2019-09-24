Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Герман отметила, что Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть налажен прямой диалог с РФ. Политик подчеркнула, что глава государства мог бы назначить руководителя МИД, с которым Москва захотела бы говорить. Владимир Зеленский, однако, выбрал Вадима Пристайко, который, по мнению экс-депутата Рады, слишком плотно работал с НАТО.

Анна Герман считает, что на пост министра иностранных дел Украины следовало назначить того, с кем бы "успешно говорили и Запад и Восток", передает РИА "Новости"