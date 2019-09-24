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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

24 сентября 2019, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.
 
Герман отметила, что Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть налажен прямой диалог с РФ. Политик подчеркнула, что глава государства мог бы назначить руководителя МИД, с которым Москва захотела бы говорить. Владимир Зеленский, однако, выбрал Вадима Пристайко, который, по мнению экс-депутата Рады, слишком плотно работал с НАТО.
 
Анна Герман считает, что на пост министра иностранных дел Украины следовало назначить того, с кем бы "успешно говорили и Запад и Восток", передает РИА "Новости".
ЕТ

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