В австрийском супермаркете взорвался газ, есть пострадавшие

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23 сентября 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

При взрыве газа в одном из магазинов австрийской федеральной земли Тироль девять человек получили ранения. Одна женщина по-прежнему находится под завалами здания, передает газета Kurier.

Инцидент произошел в первой половине дня в общине Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар: "Обрушился дом. Выглядит катастрофически", - сообщил газете бургомистр общины Клаус Унгеранк.

Три человека уже госпитализированы, сообщает ТАСС. В настоящее время медики готовятся к приему еще шести человек. Согласно сообщениям местной службы спасения, угрозы жизни пострадавших, к счастью, нет.