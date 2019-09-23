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Порошенко личным примером показал украинцам, как нарушать ПДД

23 сентября 2019, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал на видео одной из общественных организаций страны в момент нарушения правил дорожного движения возле здания Верховной Рады.

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Активисты движения ОстановиЛося сняли видео, на котором Петр Порошенко выходит из припаркованного возле здания Верховной Рады автомобиля и переходит дорогу на красный сигнал светофора сквозь поток машин. При этом бывший глава государства не обращает внимания на замечания активистов, передаёт «Российская газета».

Отмечается, что, согласно украинскому законодательству, подобное нарушение предусматривает штраф в размере 51 гривны.

АБ

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