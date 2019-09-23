Латвийский астропсихолог: Наше состояние – наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли

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23 сентября 2019, 21:13 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Маргарита Андреевская, астропсихолог

Вы знаете, какой сегодня день? С точки зрения Вселенной? День равноденствия – день равновесия. И это серьезный день. День, когда открываются «новые двери» и наступает «момент истины». Специально для «Аргументов Недели» комментарии популярного латвийского астропсихолога Маргариты Андреевской.

«23 сентября, сегодня Солнце переходит в Знак Весов, связанный с гармонизацией в самом широком понятии, верным выбором, отношениями, социальной реализацией. Символ знака – чаши весов. Что ж, дождались! Год на год не приходится, и каждый важный период смены сезонов, устанавливает свои ритмы, свои законы.

Понятно, что у каждого своя история, своя мистерия, свой выбор, но мы живем по общим законам Вселенной и развиваемся согласно своей мудрости, своей линии жизни, и предначертанному, и свободной воле, но в определенных рамках.

Есть периоды, когда следует заранее предупредить, что будет важная веха в жизни, в совокупности с общим потоком энергии Космоса, а есть моменты, когда все должно происходить без подсказки извне. Это некий экзамен перед собой, когда как на ладони видно то, в чем мы находимся, куда направить усилия. Вопрос: «Что делать?» становится уже не риторическим, и человек точно чувствует и знает, что менять, в чем меняться, за что ухватиться. Это момент истины, когда мы сами должны понять и принять очевидное, превозмочь, пережить и вновь состояться. В эти моменты все видно без прикрас: мы сами, окружающие люди, события, наши реакции, отношение, выводы. Это период новых дверей, которые откроются. Или тех, в которые стучались, а они были заперты. Или тех, которых не видели – рядом.

9 месяцев прошло со дня Зимнего солнцестояния - 21 декабря 2018 года до сегодняшнего дня – дня осеннего равноденствия. Символично, не правда ли, с периодом вынашивания ребенка, например. С числом 9, который в астрологии соответствует созвездию Стрельца в эволюционном движении зодиака или в инволюционном – со знаком Льва. И то, и другое имеет значение. Потому, как мы не станем Буддами (просветленными, пробужденными), два этих колеса «нас будут погружать и во тьму (инволюцию), и вновь выводить к Свету (эволюция).

Лев – самопознание, проявление индивидуальности, становление. Стрелец – новый путь, цель, стратегия реализации, духовный опыт. И между ними – созвездие Весов – баланс, выбор. Жить или бояться, крушить или простить, бороться или смириться, какой «мост следует перейти, а какой сжечь?»

Или, вообще, не надо делать выбор, уже «перезагрузка» состоялась, потому что были периоды за эти девять месяцев – и весной, и летом, особенно в июле – в период затмений.

А сейчас потихоньку в путь. В новом ритме, в новом «рождении». Все постепенно начинает выстраиваться, как надо. Прошлое в прошлом. Будущее в настоящем. Все выравнивается.

Созвездие Весов крайне важно в астрологии. Это наш Страж Порога. И люди, рожденные в этом знаке, по-своему «лакмусовая бумажка», заточенная на справедливость, честность, порядочность, этику, эстетику и пр. У них своя миссия в этом мире в плане наведения порядка. Но, спешу вас заверить, что у нас, у всех Весы представлены в гороскопе, где указана сфера особого внимания, где мы должны соответствовать и, в частности, встречаясь с антагонизмом.

Время Весов – переход на зиму, сбор урожая. На тех запасах, которые у нас есть – в смысле развития личности мы и начинаем наше новое движение. Стратегически это происходит четыре раза в году, в период смены сезонов. Экзамены.

Символ Весов плотно связан с двумя греческими богинями – Немезидой – богиней возмездия, и Фемидой – богиней правосудия. В нашем сознании они ассоциируются как символы, выражающие идеи законности. Но, отличие у них есть.

Немезида карает за нарушения установленного порядка, злонамеренность. Фемида восстанавливает справедливость и ее правосудие не сводится лишь к наказанию виновных, оно рассудит спорящих, оправдает невиновных. Общее в символике этих двух богинь – чаша весов и меч. Весы – умеренность и мера вещей в общем. Меч – символ наказания.

Сейчас такое время, когда все решается быстро. Быстро указываются на ошибки, но мудрость жизни такова, что если сразу понял, раскаялся, то без огорчительных уроков. Просто опыт. У Фемиды же, кроме весов и меча, как мы знаем, есть повязка на глазах – символ беспристрастности суждений.

Все это имеет место в нашей жизни. И знак Весов – тот рубеж, через который мы проходим.

Итак, данный период времени, учитывая совокупность всех астрологических аспектов, связан с устранением препятствий, возникших в результате неведения, иллюзий и обретением ясного видения, через, прежде всего успокоение, паузу».

Как обрести спокойствие и мир в душе? Как понять, принять и разобраться?

Продолжение следует…