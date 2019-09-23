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В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию
23 сентября 2019, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.
Кокс заявил, что все государства, входящие в Совет Европы, обязаны направить свою делегацию, и Украина не является исключением, передаёт РИА Новости. Также он отметил, что, отозвав своих представителей, Киев лишается возможности принять участие в голосовании по многим значимым вопросам.
«Все государства-члены обязаны участвовать в обоих уставных органах Совета Европы … Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», - отметил Кокс.