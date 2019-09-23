Экс-король Малайзии грозится перестать содержать свою русскую жену

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23 сентября 2019, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экс-король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что может перестать содержать свою бывшую жену россиянку Оксану Воеводину и их общего сына. При этом адвокат девушки уверен, что дальше разговоров дело не пойдёт.

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Адвокат русской красавицы отметил, что официально Воеводина и Мухаммад V всё ещё в браке, а потому мужчина юридически не имеет права оставить жену и ребёнка без финансирования, передаёт Звезда.

«Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает», - сказал адвокат.

После расставания с Мухаммадом V Воеводина вернулась в Москву и поселилась в доме, который для неё купил бывший супруг.