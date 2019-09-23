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Аналитик раскрыл главную помеху для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины
23 сентября 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
У Украины крайне мало шансов на реинтеграцию территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое мнение в разговоре с журналистами озвучил отечественный писатель и эксперт Дмитрий Лекух.
Из слов аналитика, ставшего собеседником интернет-издания «Новороссия», следует, что главной помехой для возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева является психология местного населения. Граждане республик не могут жить в одном государстве с теми, кто убил их близких и покалечил их судьбы, отметил Лекух.
Ранее в понедельник сообщалось, что в команде украинского президента Владимира Зеленского пообещали «удивительное» решение по военному конфликту на востоке страны.