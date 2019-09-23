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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В команде Зеленского анонсировали «удивительное» решение по конфликту в Донбассе

23 сентября 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский собирается прекратить вооруженный конфликт на территории Донбасса в кратчайшие сроки и вернуть регион в состав страны. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Андрей Ермак, помощник главы соседнего государства.

Обнародован прогноз о распаде Украины после выполнения Киевом минских соглашений

Обнародован прогноз о распаде Украины после выполнения Киевом минских соглашений

По мнению собеседника журналистов, Украина получила в лице Зеленского «сильного лидера и умного человека». Решение по Донбассу, которое найдет команда президента, «удивит в хорошем смысле слова» даже людей, скептически настроенных по отношению к новой киевской власти, процитировало Ермака издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе озвучили прогноз о распаде Украины после выполнения ею минских договоренностей.

 

ДЦ

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