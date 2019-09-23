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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В "Слуге народа" признали, что в НАТО Украину не ждут

23 сентября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине следует пересмотреть планы относительно вступления в НАТО. По словам Верещук, их страну в альянсе никто не ждёт.

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Верещук высказала мнение, что в НАТО быстрее «Грузию возьмут», чем Украину. Депутат отметила, что всегда поддерживала позицию Финляндии, которая поддерживает хорошие отношения с НАТО, однако не вступает в альянс, передаёт РИА Новости.

«Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны альянса, к примеру, Австрия или Венгрия. Но они заявляют: мы даже в конституции это не будем закреплять, мы не хотим проблем с Россией», - подчеркнула Верещук.

АБ

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