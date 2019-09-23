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23 сентября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине следует пересмотреть планы относительно вступления в НАТО. По словам Верещук, их страну в альянсе никто не ждёт.

Эксперт не поверил в возможность продвигать собственные ценности Украины

Верещук высказала мнение, что в НАТО быстрее «Грузию возьмут», чем Украину. Депутат отметила, что всегда поддерживала позицию Финляндии, которая поддерживает хорошие отношения с НАТО, однако не вступает в альянс, передаёт РИА Новости.

«Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны альянса, к примеру, Австрия или Венгрия. Но они заявляют: мы даже в конституции это не будем закреплять, мы не хотим проблем с Россией», - подчеркнула Верещук.