На Украине озвучили сценарий разгрома ВСУ в предполагаемой войне с Россией

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23 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не обладают средствами, необходимыми для победы в противостоянии с российской армией. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад киевский эксперт Николай Белесков.

Аналитик озвучил сценарий разгрома ВСУ в случае конфликта между странами. По словам Белескова, армия РФ с помощью своих беспилотников и космической разведки вычислит координаты украинских частей и откроет по ним огонь на поражение из реактивной ствольной артиллерии. Затем российские военные «будут добивать то, что не добили» танками и мотопехотой, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский историк Владимир Вятрович спрогнозировал «неизбежный» развал России.