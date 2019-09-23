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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Украине озвучили сценарий разгрома ВСУ в предполагаемой войне с Россией

23 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не обладают средствами, необходимыми для победы в противостоянии с российской армией. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад киевский эксперт Николай Белесков.

Украинский историк спрогнозировал «неизбежный» развал Российской Федерации

Украинский историк спрогнозировал «неизбежный» развал Российской Федерации

Аналитик озвучил сценарий разгрома ВСУ в случае конфликта между странами. По словам Белескова, армия РФ с помощью своих беспилотников и космической разведки вычислит координаты украинских частей и откроет по ним огонь на поражение из реактивной ствольной артиллерии. Затем российские военные «будут добивать то, что не добили» танками и мотопехотой, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский историк Владимир Вятрович спрогнозировал «неизбежный» развал России.

 

ДЦ

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