Латвийский суд наказал трех жителей страны за использование символики СССР.

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23 сентября 2019, 15:02 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

За использование флага СССР на мероприятиях 9 мая, в Риге и Даугавпилсе суды в двух случаях вынесли предупреждение, а в одном случае «наказали» на 50 евро.

В Даугавпилсе суд при рассмотрении двух нарушений в обоих случаях вынес предупреждение. У одного мужчины флаг СССР был прикреплен к мотоциклу, а второй нарушитель нес во время шествия флаг в руках.

В Риге дело обстояло иначе: суд приговорил мужчину к штрафу в 50 евро. Его «вина» заключалась в том, что он надел майку с символикой СССР. Правоохранительным органам от объяснил так свое «поведение»: «Ностальгия по старым временам!»

В Латвии запрещено ношение советской и нацистской символики.