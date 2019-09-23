Латвийские врачи настаивают на прививке от гриппа

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23 сентября 2019, 14:40 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

В ожидании зимнего сезона гриппа латвийские врачи рекомендуют сделать прививку от этого инфекционного заболевания уже сейчас.

Главная мотивация, чтобы уберечь себя от этого недуга – вакцинация.

«Мы, врачи инфектологи, рекомендуем сделать прививку от гриппа своевременно. Лучше сделать это ранней осенью, когда сезон гриппа еще не наступил. У вакцины будет достаточно времени, чтобы обеспечить защитные возможности организма против гриппа, выработав специальные вещества», - советует главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Виксна.

Грипп – серьезное инфекционное заболевание, для которого характерна высокая степень распространения, он часто вызывает осложнения и проходит тяжело. За прошлый сезон зафиксировано 86 случаев с летальным исходом в Латвии.

Врачи рекомендуют делать прививку всем! Но особенно вакцина необходима пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, потому что у них чаще развиваются летальные осложнения. Также в «группу риска» входят дети и беременные женщины.

В этом году в Латвии будут доступны вакцины против четырех разных возбудителей гриппа, которые ожидаются в сезоне 2019-2020 годов.

Насколько эффективна прививка против гриппа? Может ли человек заболеть если сделана вакцинация?

«Заболеть человек может, но переносить заболевание будет легче. Самое «неприятное» в том, что после гриппа человек может получить серьезные осложнения. И это может привести к летальному исходу. Да, грипп постоянно «меняет форму» и сложно точно сказать, какой формы он будет. Можно только предположить. Но то, что вакцинация нужна – правда», высказал свое мнение директор 2 городской больницы Янис Петронис.