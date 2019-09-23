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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Обнародован прогноз о распаде Украины после выполнения Киевом минских соглашений

23 сентября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jaap Arriens / globallookpress.com
фото: Jaap Arriens / globallookpress.com

Если Киев выполнит обязательства, взятые им на себя в рамках минского мирного процесса, Украину ждет распад. Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Угрожающие Украине последствия быстрого примирения с Донбассом назвал политолог

Угрожающие Украине последствия быстрого примирения с Донбассом назвал политолог

Автор издания News Front полагает, что после реализации минских договоренностей, предполагающих получение Донбассом автономии, другие украинские регионы потребуют от центральной власти аналогичного статуса. В результате, к примеру, Львовская область уйдет в Польшу, а Черновицкая – в Венгрию, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Андрей Смолий обозначил опасные для Украины последствия быстрого примирения с непризнанными ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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