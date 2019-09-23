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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В сети появились снимки принца Гарри с женой и сыном, прибывших в Африку

23 сентября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: I-Images/ZUMAPRESS.com
фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 23 сентября, в сети появились фотографии британского принца Гарри, его супруги Меган и сына Арчи, которые прибыли в Африку. Вместе с семьей в тур поехала няня маленького мальчика.

На снимках, опубликованных в соцсети, можно увидеть принца Гарри в белой рубашке, темных брюках и неформальном пиджаке. Рядом с ним запечатлена его супруга в белых брюках и свитере, а также в светло-сером пальто. Волосы Меган убрала в низкий пучок. На руках герцогиня держит маленького Арчи в темном костюмчике, белых носочках и светлой шапочке с помпоном. Семья выглядит очень счастливой.

В Африке представители королевской семьи проведут десять дней. Меган и ее сын все это время будут находиться в ЮАР, а принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави.

 

 
 
 
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Публикация от Meghan (@_duchess_of_sussex)23 Сен 2019 в 2:45 PDT

ЕТ

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