Угрожающие Украине последствия быстрого примирения с Донбассом назвал политолог

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23 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Быстрое примирение с республиками Донбасса, которое предполагает реализация «формулы Штайнмайера», приведет к опасным последствия для Украины. Такую точку зрения высказал Андрей Смолий, киевский политолог.

По словам эксперта, процитированного одним из каналов в «Яндекс. Дзен», план президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, предусматривающий наделение ДНР и ЛНР особым статусом после проведения местных выборов, является «бомбой замедленного действия». Претворение в жизнь данного плана приведет к капитуляции, федерализации и уничтожению украинского суверенитета, полагает аналитик.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко обозначил худший для ДНР и ЛНР сценарий развития ситуации в Донбассе.