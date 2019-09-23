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Украинский историк спрогнозировал «неизбежный» развал Российской Федерации

23 сентября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Rekun / globallookpress.com
фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Развал Российской Федерации «неизбежен». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал историк Владимир Вятрович, бывший руководитель Украинского института национальной памяти.

Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

По словам Вятровича, которого процитировало интернет-издание News Front, киевские власти должны быть готова к развалу соседнего государства. Украина как ближайшая к России страна почувствует на себе последствия этого события, отметил эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады, рассказал о планах украинского президента Владимира Зеленского получить диктаторские полномочия и провести масштабную приватизацию.

 

ДЦ

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