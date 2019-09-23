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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

23 сентября 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: U.S. Department of Defense / globallookpress.com
фото: U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей для НАТО в случае конфликта с Россией. По данному вопросу Кнутов высказался в разговоре с представителями СМИ.

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Как рассказал аналитик «Царьграду», у американской стороны была идея захватить Калининград, чтобы впоследствии обменять его на Крым. Такой вариант развития события допускался в военных кругах Соединенных Штатов, отметил Кнутов.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец заявил о панике в США из-за успехов России в гибридной войне.

 

ДЦ

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