Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

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23 сентября 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей для НАТО в случае конфликта с Россией. По данному вопросу Кнутов высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как рассказал аналитик «Царьграду», у американской стороны была идея захватить Калининград, чтобы впоследствии обменять его на Крым. Такой вариант развития события допускался в военных кругах Соединенных Штатов, отметил Кнутов.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец заявил о панике в США из-за успехов России в гибридной войне.