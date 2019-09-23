Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

В тексте документа подчеркивается, что Верховная рада имеет право устранить президента Украины с его поста в порядке импичмента лишь в случае совершения им госизмены или другого преступления, передает РИА "Новости" . Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы Украины, будет именно закон о процедуре импичмента.