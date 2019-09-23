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Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

23 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский пописал закон о процедуре импичмента главы государства. Об этом сообщили сегодня в Верховной раде Украины.
 
В тексте документа подчеркивается, что Верховная рада имеет право устранить президента Украины с его поста в порядке импичмента лишь в случае совершения им госизмены или другого преступления, передает РИА "Новости". Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе.
 
Владимир Зеленский ранее сообщил, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы Украины, будет именно закон о процедуре импичмента.
ЕТ

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