Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

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23 сентября 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу высказался политический эксперт Ростислав Ищенко.

Согласно точке зрения аналитика, самым пессимистичным сценарием является продолжение войны. В этом случае произойдет заморозка кризиса и республики Донбасса повторят судьбу Приднестровья и Нагорного Карабаха, процитировало Ищенко российское интернет-издание Украина.ру.

Ранее в понедельник сообщалось, что в прессе раскрыли «секретный план» киевских военных по захвату территорий, которые контролируют власти в Донецке и Луганске.