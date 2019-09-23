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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Австралии снова начали находить иглы в клубнике из супермаркетов

23 сентября 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В австралийском штате Виктория вновь начали находить швейные иглы в клубнике, купленной в супермаркетах. Согласно последней информации, полиция уже проводит расследование по данному факту.
 
Одна из потерпевших сообщила, что нашла острый предмет в ягодах, которые приобрел ее друг. Женщина хотела использовать их для приготовления торта и была шокирована, увидев иглы. Она отметила, что двое ее детей уже держали клубнику в руках и хотели ее съесть, сообщает издание The Age. Еще один подобный случай произошел две недели назад.
 
Напомним, в сентябре 2018 года произошла целая серия случаев обнаружения швейных игл в клубнике минимум семи австралийских производителей. Также их находили в яблоках и бананах. Полицейские арестовали женщину, которая подкладывала острые предметы из мести. Впоследствии она была освобождена под залог.
ЕТ

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