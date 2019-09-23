В Австралии снова начали находить иглы в клубнике из супермаркетов

В австралийском штате Виктория вновь начали находить швейные иглы в клубнике, купленной в супермаркетах. Согласно последней информации, полиция уже проводит расследование по данному факту.

Одна из потерпевших сообщила, что нашла острый предмет в ягодах, которые приобрел ее друг. Женщина хотела использовать их для приготовления торта и была шокирована, увидев иглы. Она отметила, что двое ее детей уже держали клубнику в руках и хотели ее съесть, сообщает издание The Age. Еще один подобный случай произошел две недели назад.

Напомним, в сентябре 2018 года произошла целая серия случаев обнаружения швейных игл в клубнике минимум семи австралийских производителей. Также их находили в яблоках и бананах. Полицейские арестовали женщину, которая подкладывала острые предметы из мести. Впоследствии она была освобождена под залог.