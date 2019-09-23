В США заявили, что конфликт с РФ может привести к опасным последствиям

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23 сентября 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли к опасной черте. По его словам, предотвращать потенциальные конфликты всё сложнее.

"Это очень опасно, и точка. Представление, что США столкнулись с риском самому своему существованию, делает управление кризисом намного более сложным. Становится намного более сложным устанавливать каналы коммуникации, которые требуются, чтобы управлять кризисом и предотвращать конфликт", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

Биби отметил, что странам нужно поговорить друг с другом. Он добавил, что американские политики часто сомневаются насчёт общения с российскими военными.

"Они обеспокоены, что это может привести к обвинениям в предательстве или в том, что они оправдывают Россию. Это не позволяет осуществлять коммуникации, необходимые для управления нашими отношениями", - пояснил он.

По его мнению, нужно ввести новые "привила игры", которые позволят не превратиться из конкурентов во врагов. Биби считает, что появление новых технологий и вооружений требует разработки иного подхода в коммуникации между странами.

"Искусственный интеллект увеличивает угрозы, как и противоспутниковые системы ... Мы еще не понимаем, как это сделать, мы не говорим об этом по-настоящему друг с другом. Думаю, что все эти области требуют выработки новых правил игры", - заключил эксперт.