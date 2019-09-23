Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

23 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

Три условия возможной смерти Украины обнародовала бывший депутат Верховной Рады

Три условия возможной смерти Украины обнародовала бывший депутат Верховной Рады

Как отметил экс-парламентарий, ставший собеседником авторов YouTube-канала «День ТВ», Зеленский планирует превратить Украину в президентскую республику. Если это удастся, глава государства получит диктаторские полномочия, заявил Царев.

Также, по словам бывшего депутата, украинский лидер собирается реализовать масштабную программу приватизации. В результате распродажи в руках иностранного капитала могут оказаться сельхозземли, порты, атомные станции, железная дорога, спрогнозировал Олег Царев.

Ранее сообщалось, что украинский политик Елена Бондаренко перечислила условия возможной смерти страны.

 

ДЦ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

//новости ан

//новости ан

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…

//новости ан

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан