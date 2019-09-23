Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

//В мире 13+

23 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил экс-парламентарий, ставший собеседником авторов YouTube-канала «День ТВ», Зеленский планирует превратить Украину в президентскую республику. Если это удастся, глава государства получит диктаторские полномочия, заявил Царев.

Также, по словам бывшего депутата, украинский лидер собирается реализовать масштабную программу приватизации. В результате распродажи в руках иностранного капитала могут оказаться сельхозземли, порты, атомные станции, железная дорога, спрогнозировал Олег Царев.

Ранее сообщалось, что украинский политик Елена Бондаренко перечислила условия возможной смерти страны.