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Экс-полковник РФ заявил о панике в США из-за успехов Москвы в гибридной войне

23 сентября 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com
фото: Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российский эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне. По данному вопросу Баранец высказался в разговоре со СМИ.

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Бывший полковник, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что Россия «научилась вести гибридную войну» и достойно противостоит в ее рамках своим оппонентам. Это вызывает панику в США и странах, которые являются союзниками Вашингтона, полагает Баранец.

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе спрогнозировали военный ответ Москвы в случае удара НАТО по Калининграду.

 

ДЦ

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