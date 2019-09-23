В Совфеде прокомментировали заявление генерала США о действиях России в Черном море

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23 сентября 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник оценил заявление американского генерала о том, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

О действиях РФ ранее сообщил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Джабаров в беседе с RT заявил, что цель этого высказывания – увеличить расходы на оборонную промышленность любой ценой. "Это обычные штучки", – отметил сенатор. По его словам, военные всегда так делают на Западе, когда им необходимо увеличить бюджет и поставки.