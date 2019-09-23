Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Совфеде прокомментировали заявление генерала США о действиях России в Черном море

23 сентября 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник оценил заявление американского генерала о том, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

О действиях РФ ранее сообщил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Джабаров в беседе с RT заявил, что цель этого высказывания – увеличить расходы на оборонную промышленность любой ценой. "Это обычные штучки", – отметил сенатор. По его словам, военные всегда так делают на Западе, когда им необходимо увеличить бюджет и поставки.

ЕТ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

//новости ан

//новости ан

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…

//новости ан

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан